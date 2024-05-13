نجم النصر خارج مباراة الديربي أمام الهلال في الدوري السعودي

تلقى نادي النصر، ضربة قوية بإصابة أحد نجومه قبل مواجهة الهلال، في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وحسبما أفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن مهاجم نادي النصر عبد الرحمن غريب، سيغيب أمام الهلال في الديربي بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

ويعاني لاعب النصر عبد الرحمن غريب، من إصابة قوية تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية.

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ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري.