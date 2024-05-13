خطتان.. الخليج 365 يكشف أسماء الثلاثي فوق السن المنضمين للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لموقع "الخليج 365" أسماء الثلاثة لاعبين فوق السن المنضمين للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي استقر على استدعاء إمام عاشور ومصطفى محمد في حال موافقة محمد صلاح على الانضمام.

وأكد المصدر أنه هناك خطة ثانية حال رفض صلاح الانضمام، وهي استدعاء عبد المنعم وزيزو ومصطفى محمد.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبي لقاءاته في أولمبياد باريس بمواجهة جمهورية الدومينكان، ثم مباراة أوزباكستان، ويختتم دور المجموعات بلقاء المنتخب الإسباني.

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