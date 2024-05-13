فحوصات تحدد موقف نجم الزمالك من مواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يخضع نجم خط وسط الزمالك، نبيل عماد "دونجا" لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة على موضع إصابته في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب، بحسب تصريحات مصدر لمصراوي اليوم الإثنين، لأشعة لتحديد فرص لاحقه بمباراة نهضة بركان المقبلة.

ويستضيف فريق الزمالك عند العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل نظيره نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف للزمالك.

يُذكر أن اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة الذهاب أمام نهضة بركان.