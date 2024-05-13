"نعاني كروياً".. تصريحات قوية من حسام حسن قبل انطلاق معسكر منتخب مصر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على الانتقادات التي يتعرض لها الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المنتخب يُعاني خلال الفترة الأخيرة في ظل تراجع النتائج.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين: "من حق الإعلام والرأي العام وشعب مصر معرفة ما نقوم به لتحقيق طموحاته في البطولات التي يشارك بها المنتخب، ونريد أن نوضح كل شيء قبل بداية معسكر منتخب مصر القادم".

وأضاف: "نُسبت لي تصريحات تسربت خلال إفطار جماعي وسأوضح الأمر، هذا ليس أسلوبي في العمل وأريد أن أوصل للجميع أننا نجهز لكأس العالم 2026، وهناك رسائل سلبية جدًا تصدر عن محللين فنيين تهون وتسهل جدًا من إنجاز مهمة التأهل لكأس العالم ولا أعرف كيف يتكلم هؤلاء ونحن نعاني فعليًا كرويًا".

وتابع: "نتائجنا الأخيرة في مختلف البطولات دليل على معاناتنا وأريد أن أؤكد أن خريطة الكرة الأفريقية تغيّرت والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، أنا متحفظ للغاية على تهيئة الرأي العام أننا تأهلنا لكأس العالم".

"أقدم لكم إحصائية كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية"، مصر بالنسبة لي أعلى من أى خط أحمر، أتعامل من خلال مجالي للدفاع عنها وأتمنى توعية الجمهور وليس خداعهم".

ويستعد المنتخب المصري بقيادة حسام حسن خلال الفترة المقبلة، لخوض معسكر خلال شهر يونيو القادم، والذي يخوض خلاله المنتخب مواجهتين أمام كلا من منتخبي "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية"، في إطار تصفيات كأس العالم.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يلاقي منتخب غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته في لقاء الجولة الرابعة بالتصفيات.