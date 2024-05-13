تقارير: نجم برشلونة يقترب من الانضمام إلى الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني مارك أندريه تيرشتيجين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" في تقرير لها اليوم الإثنين، أن فريق اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة المقبلة، ويضع الحارس الألماني تير شتيجين، على رأس أولويات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المدير الرياضي لنادي اتحاد جدة رامون بلاينز، أكد على رغبة فريقه في التعاقد مع تير شتيجن.

ولفتت الصحيفة خلال التقرير النظر إلى أن رامون بلاينز سبق له العمل في نادي برشلونة الإٍسباني، ويعرف تير شتيجن جيداً، ولديه ثقة كاملة بأنه الحارس المثالي لفريقه ولكنها أوضحت أن مسؤولو اتحاد جدة سيواجهون صعوبة في التفاوض مع تيرشتيجن؛ لإقناعه باللعب في المملكة العربية السعودية خلال الموسم المقبل.

وخاض تير شتيجن 32 مباراة رفقة فريق برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم، استقبل خلالهم 36 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.