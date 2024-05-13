الشواكيش تقترب.. اكتمال أطراف الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اكتمل اليوم الإثنين، أطراف الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

وفاز الترسانة "الشواكيش"على نظيره ديروط بركلات الترجيح 4-3، عقب التعادل في وقت المباراة الأصلي 1-1، ليصبح أخر المتأهلين للدورة الرباعية.

وكان تأهل حرس الحدود كثالث دوري المحترفين، وسبورتنج بعد الفوز على المنصورة، ومنتخب السويس الذي انتصر على كهرباء الإسماعيلية.

وتقام الدورة الرباعية بين الفرق الأربعة ويصعد من بينهم نادي واحد للدوري المصري الممتاز، مع بتروجيت وغزل المحلة.

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