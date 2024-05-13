حسام حسن يكشف حقيقة طلبه إلغاء الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حقيقة طلبه إلغاء مسابقة الموسم الحالي من الدوري المصري.

وقال حسام حسن : "لا أتحدث عن فكرة إلغاء الدوري، ولكن من الممكن تغيير نظام البطولة بمشاركة نفس عدد الفرق، حيث يُلعب دور أول وبعد ذلك الـ10 فرق الأولى تتنافس على اللقب والباقي يتنافس على الهروب من الهبوط، حتى نختم الدوري في نفس موعد الدوريات الأوروبية".

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "لا أذهب للمباريات بلا هدف، بل لدي استراتيجية، أريد أن أخرج من المباريات بلاعب جديد وأشجع الفريقين الذين يتنافسا في الملعب وأشجع كل اللاعبين لا أنتمي لفريق أو اثنين، أشجع كل اللاعبين."