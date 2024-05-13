"فأل حسن".. ماذا يفعل الزمالك حين يُهزم في ذهاب النهائي القاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يرغب فريق الزمالك، في تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين الأسبوع المقبل بالقاهرة.

وكان الزمالك تلقى الهزيمة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين، على الملعب "البلدي ببركان".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي".

ماذا يفعل الزمالك عند الهزيمة في ذهاب النهائي القاري؟

وقبل هزيمة الزمالك من نهضة بركان أمس الأحد، في نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الحالي، سبق له أن تعرض للهزيمة في ذهاب ثلاث نهائيات قارية مختلفة، تمكن خلالهم من حصد اللقب في مناسبتين، وفقد لقب وحيد.

وكانت أول هزيمة تعرض لها الفارس الأبيض في ذهاب النهائيات القارية، كانت في ذهاب نهائي كأس الكؤوس الأفريقية في عام 1996، عندما تلقى الهزيمة من فريق شوتنج ستارز النيجيري، قبل أن يتمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في مباراة العودة بالقاهرة بالنتيجة ذاتها، ويحسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

والمباراة الثانية، كانت نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2016 أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وتلقى الفارس الأبيض الهزيمة في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يحقق الفوز في القاهرة بنتيجة هدف نظيف، ليفقد اللقب بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين.

والمواجهة الثالثة والأخيرة، كانت في بطولة الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2019، وأمام فريق نهضة بركان أيضاً، وتلقى الهزيمة في مباراة الذهاب بالمغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، قبل أن يتمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في مباراة العودة بالقاهرة بالنتيجة نفسها، ليحسم الفارس الأبيض اللقب بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح.