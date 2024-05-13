"خبر سار لجماهير الزمالك".. ماذا تفعل شركة تذكرني داخل القلعة البيضاء قبل نهائي الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

أفاد مصدر بتواجد مسؤولين من شركة تذكرتي مساء اليوم الإثنين داخل مقر نادي الزمالك في الوقت الحالي بالاتفاق مع مجلس إدارة نادي الزمالك؛ لتسهيل مهمة الجماهير قبل نهائي الكونفدرالية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إلى أن مسؤولي الشركة يعملون على استخراج التصاريح الخاصة بالجماهير التي حجزت تذاكر مباراة نهضة بركان المغربي وحل الأزمات التي يُعاني منها البعض.

وأوضح المصدر أن مسؤولي شركة تذكرتي سيتواجدون حتى الساعة 11 مساء اليوم وحال استمرار الإقبال الجماهير سيتواجدون غداً.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره نهضة بركان عند العاشرة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة في إياب نهائي الكونفدرالية.

وخسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على يد نظيره نهضة بركان مساء يوم أمس الأحد في ذهاب النهائي.

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