هل يلحق بنهائي الكونفدرالية؟.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا أمام نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

تحدث رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، محمد أسامة، عن فرص لحاق نجم وسط فريقه نبيل دونجا بمباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

وأشار رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إلى أنه تم استبدال دونجا خلال الدقائق الأخيرة من مباراة نهضة بركان حتى لا تزداد إصابته بعد معاناته من إجهاد عضلي.

وأوضح أسامة، أن دونجا سيكون جاهزاً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره نهضة بركان عند العاشرة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة في إياب نهائي الكونفدرالية.

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