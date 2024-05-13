"إكرامي السبب".. حسام البدري يكشف كواليس مشاركته في فيلم يارب ولد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن كواليس مشاركته في فيلم يارب ولد عام 1984، رفقة الممثل الراحل فريد شوقي، وأسطورة حراسة مرمى النادي الأهلي السابق إكرامي الشحات.

وقال البدري في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم أتقاضِ أي مقابل مادي نظير ظهوري في أحد المشاهد بفيلم يارب ولد، رفقة كلاُ من إكرامي الشحات وجمال عبد الحميد".

وأضاف: "إكرامي هو من طلب منا الظهور في أحد مشاهد الفيلم".

واختتم البدري تصريحاته: "ذهبنا لتصوير المشهد الخاص بنا في الفيلم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتهينا من التصوير في تمام الساعة الحادية عشر مساءً".