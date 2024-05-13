«بعض اللاعبين يفتقدون المهارات الأساسية».. حسام حسن: لم أطلب إلغاء الدوري أو الكأس

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه "لم يطلب مطلقًا إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز أو كأس مصر الموسم الحالي بسبب المنتخب الوطني".

وفي تصريحات صحفية، قال حسن: "كل ما طلبته من رابطة الأندية واتحاد الكرة أن يكون هناك وقت قبل المعسكر الدولي، من أجل تصفيات كأس العالم لأن الوقت مش سامح."

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "لم أطلب إلغاء مسابقة الدوري المصري أو كأس مصر علي الإطلاق، ورابطة الأندية هي التي حددت يوم 25."

وتابع: "للأسف هناك لاعبين فى الدورى المصرى لا تساوي السعر المطلوب فيها، بجانب أن هناك البعض يفتقد الأساسيات فى كرة القدم وهي الاستلام والتسلم."

وواصل حسام حسن: "لا يوجد وجوه جديدة في الدوري تستحق الانضمام لمنتخب مصر، والتقييم لن يكون بالحب إخلاصا لمصر التي تعتبر فيها كرة القدم من أهم الجوانب المعنوية للشعب."

واختتم مدرب منتخب مصر: "أتمنى أن يقول لي أي شخص عن لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري، نحن نجلس في مقصورة الملاعب وندعو الله أن نشاهد لاعبا واحدا يساعدنا، ما يهم البعض هو توازنات الاختيار ما بين الأندية وكأنه فرض علىّ ترضية الأندية على حساب المنتخب."

ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر شهر يونيو المقبل، من أجل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما تلعب مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

يشار إلى أن منتخب مصر استطاع تحقيق الفوز أمام جيبوتي وسيراليون، ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.