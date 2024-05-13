البلياردو يجمع بين فرج عامر وأشرف مختار بعد المصالحة

ياسر رشاد - القاهرة - حاول كل من المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة وأشرف مختار عضو مجلس الادارة التأكيد على أن المصالحة التى عقدت بينهما ليست صورية وإنما مصالحة يعقبها العمل معا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادى حيث أختارا أن يكرما معا أبطال سموحة للبلياردو، وذلك لحصولهم على المراكز الأولى في بطولات الجمهورية و العربية و الإفريقية و العالمية للموسم الحالي وذلك بحضور كل من اللواء "ذكى حجازي" مدير النشاط الرياضي.و دكتور "أيمن نبيل" رئيس لجنة البلياردو ، كابتن "نهاد عمر" عضو اللجنة، كابتن "محمود الهريدى" عضو اللجنة، كابتن "أحمد سعيد" عضو اللجنة، كابتن "وائل إبراهيم" عضو اللجنة، كابتن "وحيد صبحي" إداري اللجنة.

يذكر أن المصالحة بين عامر ومختار عقدت على هامش بطولة الجمهورية للفروسية التى أقيمت مؤخرا بسموحة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وال محمد الشريف محافظ الاسكندرية ومحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى والدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة وممثلى النادى النوبى العام