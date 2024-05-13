ناقد رياضي : يجب تقدير شيكابالا في نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن يوسف أوباما لاعب الزمالك بعيد عن الملعب منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن مشاركة ناصر منسي كان قرار جيد من جانب جوميز للاعتماد عليه في الكرات العالية.

وقال في تصريحات إعلامية: "الزمالك كان يفتقد لوجود دكة بدلاء قوية أمام نهضة بركان، وفريق دريمز الغاني ليس مقياس لأي شئ لأنه فريق متواضع للغاية".

وأضاف: "كان لابد من وجود شيكابالا مع بعثة الزمالك في المغرب، ولا يجب معاملته بهذه الطريقة، لا يجب ابعاده بهذا الشكل، هناك اعضاء مجلس ادارة سافروا مع البعثة، والجهاز الاداري ورجال أمن من النادي، وكان لابد من وجود قائد الفريق مع البعثة هناك".