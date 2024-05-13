الرباعية تحدد الفريق الصاعد للممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تم تحديد الفرق المشاركة فى الدورة الرباعية المقرر صعود اول الفرق الاربعة المتنافسة الى الدورى الممتاز

والفرق هم السويس وسبورتنج والترسانة وحرس الحدود وجميعهم يحلمون بالصعود حيث ان السويس يحلم بالتواجد وسط ابناء بورسعيد بالنادى المصرى وكذلك فريق سبورتنج الذى حقق إنجاز تاريخى فى عمر النادى بصعود فريقه الى دورى المحترفين لاول مرة وأيضا شواكيش الترسانة وكذلك حرس الحدود الذى يحاول ان يستعيد مكانته بالدورى

ومن الصعب التوقع بالفريق الصاعد للممتاز خاصة وان جميع الفرق لديهم الحماس للتواجد بدورى الاضواء ولكن المفاجآت هى التى ستحسم الدورة الرباعية