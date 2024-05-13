الاتحاد الاوربي لكرة القدم يكشف عن اسم حكم نهائي دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الاوربي لكرة القدم (ويفا) عن اسم حكم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوربا التي ستجمع بين ريال مدريد الإسباني و بروسيا دورتموند الألمان في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي .

وقال الاتحاد الاوربي ان سلافكو فينيسيتش من سلوفينيا هو من سيقوم بقيادة المباراة الهامة تحكيميا وذلك للمرة الاولى في تاريخه بينما سبق له قيادة المباراة النهائية لبطولة الدوري الاوربي 2020 / 2021 بين انتراخت فرانكفورت الالماني و رينجرز الاسكتلندي .

السيرة الذاتية لحكم نهائي دوري الابطال

ويعد سلافكو فينيسيتش من حكم الصفوة في القارة الاوربية وبدأ مشواره مع التحكيم الدولي عام 2010 ولديه العديد من الخبرات في المباريات الكبيرة سواء على مستوى الاندية و المنتخبات .

وشارك سلافكو فينيسيتش في تحكيم بطولة يورو 2020 وكأس العالم 2022 بقطر وهو ضمن قائمة الحكام لبطولة يورو 2024 في المانيا .

وشارك سلافكو فينيسيتش في قيادة سبعة مباريات في بطولة دوري أبطال اوربا هذا الموسم من بينها مباراة العودة للدور ربع النهائي بين اتلتيكو مدريد الاسباني وبروسيا دورتموند الالماني ومباراة العودة في الدور ثمن النهائي بين لاتسيو روما الايطالي و بايرن ميونخ الالماني .

وسيعاون سلافكو فينيسيتش في قيادة المباراة النهائية لدوري أبطال اوربا كل من توماش كلانسينيك و اندراس كوفاسيتش كحكام مساعدين و نيجيك كاجاتوزيتش حكما للفار