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"عايز يبقى النجم الأوحد".. كيف علق الجمهور على تصريحات حسام حسن النارية؟ (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر مدرب منتخب مصر، حسام حسن، تصريحات نارية في مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، حيث هاجم لاعبين ، وقال إنه لا يوجد لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

وعلق الجمهور على تصريحات حسام حسن، حيث كتب أحد الجماهير: "حسام حسن مستغرب من مستوى اللاعيبة المصرية ومش مستغرب إن هو مدير فني للمنتخب".

ومن جانبه نشر شخص: "حسام حسن مش قادر يفصل إنه كان لاعب كبير وأسطورة، وبين إنه مدرب معملش حاجه وموصلش لحاجه كمدرب وجايب الغرور ده كله عشان كان لاعب أسطورة، يوم إما يفصل هيعرف يتكلم ويحل دون غرور وكبرياء".

ونشر أحد الجماهير: "يا جدعان اللى قرر يعين حسام حسن لازم يتحاكم"، وعلق آخر: "مشكلة حسام حسن إنه دايما عايز يبقى النجم الأوحد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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