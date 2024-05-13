"روماني لدوري المؤتمر".. الكشف عن حكام نهائيات البطولات الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حكام نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الموسم الحالي 2023-2024.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صادر اليوم الإثنين، أن الحكم الروماني إستفان كوفاكس سيدير لقاء نهائي الدوري الأوروبي، على أن يدير نهائي دوري المؤتمر الحكم البرتغالي أرتور سواريز دياز.

ويلاقي فريق باير ليفركوزن الألماني نظيره أتالانتا الإيطالي، يوم 22 مايو الجاري، على ستاد "أفيفا" بالعاصمة الأيرلندية دبلن، في إطار نهائي الدوري الأوروبي.

وستقام مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بين فريقي أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي، يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، على ملعب "أيا صوفيا" بالعاصمة اليونانية أثينا.

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