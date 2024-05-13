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"صلاح أساسياً".. تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره أستون فيلا، في إطار منافسات الجولة الـ37 ببطولة الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "فيلا بارك".

ويشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد النجم المصري محمد صلاح.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، فان دايك، كوانساه، أندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، هارفي إليوت، واتارا إندو.

خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 78 نقطة من 36 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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