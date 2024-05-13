مشاري القرني: جماهير الشباب راقية.. ولا أخطئ على أحد

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بدورها تواصلت «مكة» مع المعلق الرياضي مشاري القرني لأخذ تعليقه على هذا الهجوم الذي استمر حتى أمس رغم أن اللقاء كان مساء السبت الماضي.
وقال القرني «هؤلاء مجرد مشجعين مندفعين، بينما جمهور الشباب الراقي ليس بهذه العقلية، ولن أرد على أحد لأنني لا أخطئ بحق أحد طوال 11 سنة وحتى الآن».
وعن عبارة «رأس الليث» التي أطلقها بعد الهدف الثاني للأهلي وسببت إزعاجا لبعض الشبابيين وتعتبر أحد أسباب الهجوم عليه بالرغم من أننا نسمع من معلقين دائما عبارات مجازية مثل: قتلوهم ذبحوهم أحرقوهم وغيرها من الجمل التي يستخدمها كل المعلقين ومع ذلك لم تغضب بقية الجماهير، وأوضح القرني أنها عبارة طبيعية مجازية ولكن بعض جماهير الشباب «يتحسسون» أكثر من اللازم؛ لأن هناك عبارات أقوى منها بمراحل قيلت سواء مني أو من زملاء آخرين ولم تغضب الجماهير الأخرى، يجب ألا نكون حساسين بزيادة بحسب قوله.
وعن تغني الجماهير الأهلاوية بتعليقه على المدرج الأخضر بينما أدت جماهير الشباب غضبها وذكرت بأنك لم تمدح المدرج الشبابي أكد مشاري القرني بأنه غير صحيح، فأغلب اللقطات التي كانت تظهر أمامه على الشاشة لجماهير الأهلي التي كانت متفاعلة طوال 90 عكس جماهير الشباب، مضيفا «كيف أتحدث عن جمهور لم يكن يظهر أمامي عبر شاشة التعليق، ولكن كل الجماهير لهم التقدير، وأحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.
يذكر أن مشاري القرني كان معلقا على مواجهة الشباب والأهلي السبت الماضي على ملعب الشباب وانتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.
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