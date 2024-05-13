الاتفاق يحقق فوزا تاريخيا أمام الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الهلال الستار، وتوج بلقب دوري روشن السعودي رسميا، بعد انتصاره أمام الحزم ضمن لقاءات الجولة الـ31، والتي شهدت لقاءاتها كثيرا من الأحداث والنتائج، كان أبرزها ـ بلا شك ـ حسم الزعيم لقب الدوري قبل النهاية بـ3 جولات، والفوز التاريخي للاتفاق بخماسية أمام الاتحاد، كما استطاع الأهلي العودة لجدة بالنقاط الـ3.

الهلال وحيدا

بفوزه أمام الحزم، سجل الهلال الانتصار الوحيد لأصحاب الأرض خلال هذه الجولة، بينما شهدت اللقاءات الأخرى خسارة الاتحاد والخليج والأخدود والشباب على أرضهم. بينما خرج الفيحاء والرياض وأبها والرائد بالتعادل أمام جماهيرهم.

نقاط ثمينة

حقق الفريق الكروي بنادي الوحدة نقاطا ثمينة بفوزه خارج أرضه أمام الخليج، بعدما سجل المهاجم النيجيري إيجالو هدف الفوز من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ82 من زمن المباراة، ليعيد فرسان مكة إلى سكة الانتصارات في توقيت مهم جدا، بعد غياب الفرح عنهم آخر 4 جولات.

واستطاع الفريق رفع رصيده النقطي إلى 35 نقطة، مبتعدا خطوة عن مناطق الخطر المؤدية للهبوط، مع تبقي 3 لقاءات، اثنان منها أمام منافسين مباشرين على مراكز الهبوط، قبل مواجهة بطل الدوري الهلال في الجولة الأخيرة.

دائرة الهبوط

خلال الجولة الـ31، لم تستطع الأندية التي تواجه خطر الهبوط من تحقيق الفوز، باستثناء الوحدة الذي كسب الخليج. وشهدت الجولة خروج أكثر من فريق من هذه الدائرة بالتعادل، إذ خرج كل من: أبها، والرياض، والرائد، والطائي، بنقطة وحيدة خلال هذه الجولة، في سباق الهرب من خطر الهبوط.

وفي المواجهات الأخرى، فشل الأخدود في تحقيق الفوز، وفرط أيضا في التعادل أمام النصر، بعد أن كان قريبا من ذلك، خاصة أنه استطاع العودة في النتيجة بعد تأخره بهدفين، قبل أن يسجل النصر هدف الفوز في دقائق المباراة الأخيرة.

العودة للانتصارات

حقق الأهلي انتصارا مهما في سباقه للحصول على المركز الثالث المؤهل لبطولة النخبة الآسيوية، إضافة إلى بطولة السوبر السعودي الموسم المقبل.

وعاد الفريق من العاصمة الرياض بالنقاط الـ3، بعد أن قلب تأخره إلى انتصار بهدفين مقابل هدف، وبهذا الانتصار عاد الأهلي للفوز بعد التعثر بالخسارة خلال المباراتين الماضيتين، أمام الرياض ثم الهلال، واستطاع الاستفادة من تعثر التعاون والاتحاد، وتوسيع الفارق النقطي معه إلى 6 نقاط، ليصبح قريبا من الحصول على المركز الثالث.

وفي لقاء آخر حقق الاتفاق فوزا تاريخيا أمام الاتحاد على ملعب الأخير، في اللقاء الذي انتهى بخماسية نظيفة، وعاد الاتفاق بهذا الانتصار إلى سكة الفوز، بعد غيابه في الجولات الـ3 الأخيرة التي سبقت مواجهة الاتحاد.

نتائج الجولة الـ31

الفيحاء 2-2 الفتح

الرياض 0-0 التعاون

الأخدود 2-3 النصر

أبها 0-0 ضمك

الاتحاد 0-5 الاتفاق

الخليج 1-2 الوحدة

الرائد 1-1 الطائي

الهلال 4-1 الحزم

الشباب 1-2 الأهلي

نقاط من الجولة الـ31