إيفرتون يقدم عرضا مغريا لنجم الفريق يدرس للتجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس سياموس كولمان قائد نادي إيفرتون العرض الذي تلقاه لتمديد عقده مع فريق الإنجليزي لمدة عام واحد، حيث ينتهي عقده الحالي نهاية الشهر المقبل.

ومدد كولمان /35 عاما/ عقده مع إيفرتون لمدة 12 شهرا الصيف الماضي، وأكد أنه من الصعب الرحيل عن النادي الذي انضم إليه في 2009.

وقال كولمان لمحطة تليفزيون "إيفرتون" اليوم الاثنين: "لدينا عام أخر هنا في جوديسون بارك لذا أنا سعيد بتلقي مثل هذا العرض ، وعلي أن أفكر به".

وأضاف "هذا النادي يعني كل شيء بالنسبة لي، قلت من قبل لدى تجديد عقدي أنه من الصعب الرحيل عن شيء تحبه".