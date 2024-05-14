برشلونة يهزم ريال سوسييداد ويستعيد الوصافة

المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد برشلونة المركز الثاني بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد 2-0 الإثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الكاتالوني بفوزه إلى مهاجميه لامين جمال والبرازيلي رافينيا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 40 و90+3 من ركلة جزاء توالياً.



واستفاد برشلونة من تعثر جاره الكاتالوني جيرونا، مفاجأة الموسم، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.



وكان برشلونة تخلى عن المركز الثاني لصالح جيرونا عندما خسر أمامه 2-4 في المرحلة الماضية.



ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة معززاً حظوظه في خوض الكأس السوبر الموسم المقبل والتي تشهد مشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما، حيث بات يتفوق بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.



ويحل برشلونة ضيفاً على ألميريا أول الهابطين الى الدرجة الثانية الخميس، ويستضيف رايو فايكانو السادس عشر الأحد المقبل، قبل أن ينهي الموسم في ضيافة اشبيلية الثاني عشر.



في المقابل، يلعب جيرونا مع ضيفه فياريال التاسع الثلاثاء، ويحل ضيفاً على فالنسيا الثامن، قبل أن يختم الموسم باستضافة غرناطة ثاني الهابطين.



في المقابل، تمثل الهزيمة انتكاسة لطموحات ريال سوسييداد في خوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.



وتجمد رصيد ريال سوسييداد صاحب المركز السابع المؤهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ"، عند 54 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.



وكان برشلونة الطرف الافضل في المباراة لكنه انتظر الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه الواعد جمال (16 عاماً) عندما تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان سددها زاحفة من خارج المنطقة على يمين الحارس أليكس ريميرو.



وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع إثر لمسة يد على المدافع الفارو أودريوسولا فانبرى لها رافينيا مسجلاً الهدف الثاني.





(فرانس برس)