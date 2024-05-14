حسن مصطفى: مواجهة الزمالك ونهضة بركان في القاهرة صعبة.. والكرات الثابتة سلاح معين الشعباني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الكرة المصرية تعاني من بعض المراكز في الدفاع والظهيرين والمهاجم الصريح، مشيرا إلى أن هناك لاعبين محليين تتفوق على المحترف سام مرسي والذي يتم استبعاده لصالح حمدي فتحي ومروان عطية وغيرهم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "فريق نهضة بركان بدأ لقاء الزمالك بشكل قوي لمدة 25 دقيقة واستطاع تسجيل هدفين، وهو سيناريو معتاد ومكرر من جانب فرق شمال إفريقيا

وأضاف: "نهضة بركان فريق صعب، ويمتلك عناصر جيدة، وكان لابد أن يدرك جوميز ذلك في لقاء الذهاب، وأن يبلغه الجهاز المعاون بحجم الضغوط التي سيعاني منها في المغرب، خصوصا انه لم يسبق له خوض تجارب افريقية، الافضل للزمالك كان غلق دفاعه جيدا في بداية اللقاء والاعتماد على المرتدات".

وواصل: "محمد شحاتة عنصر جيد ويمتلك رغبة كبيرة للظهور بشكل قوي مع نادي الزمالك، وهو يسعى للتواجد في منتخب مصر الأول، وأحمد سيد زيزو أصبح قائد للفريق ومؤثر داخل الملعب وفي غيابه يعاني الفريق الأبيض هجوميا، وبالتأكيد تجديد عقده مع الزمالك أمر ضروري، خصوصا مع ايقاف القيد، كما ان الزمالك يحتاج في الأساس لضم ثلاثي هجومي آخر".

وأكمل: "معين الشعباني سيعتمد على الكرات الثابتة في لقاء الإياب، ويجب تفادي احتسابها على الزمالك في المناطق الهجومية".