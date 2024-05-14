برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق برشلونة انتصارا هاما على نظيره ريال سوسيداد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما الإثنين، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني “الليجا”.



ونجح لامين يامال في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق برشلونة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من زميله في الفريق جوندوجان.

وأحرز رافينيا هدف برشلونة الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك المنافس في الدقيقة 94 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يقتنص برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني من منافسه جيرونا برصيد 76 نقطة، ويبقى فريق ريال سوسيداد في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

