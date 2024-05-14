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طارق السعيد: نسعى لإعادة الترسانة إلى مكانته المعهودة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب طارق السعيد رئيس نادي الترسانة عن سعادته بفوز فريق الشواكيش على فريق ديروط بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة على التأهل لدورة الترقي المؤهلة لمسابقة الممتاز.


وقال طارق السعيد رئيس نادي الترسانة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن طموحنا لن يتوقف عن دوري المحترفين فقط، ونسعى لتحقيق الهدف الأكبر  وهو الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل ".

وتابع:"نسعى لإعادة الترسانة إلى مكانته المعهودة لأنه يمتلك إمكانيات على أعلى مستوى وإمكانيات فريق يجب أن يكون في الدوري المصري الممتاز".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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