طارق السعيد: نسعى لإعادة الترسانة إلى مكانته المعهودة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب طارق السعيد رئيس نادي الترسانة عن سعادته بفوز فريق الشواكيش على فريق ديروط بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة على التأهل لدورة الترقي المؤهلة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال طارق السعيد رئيس نادي الترسانة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن طموحنا لن يتوقف عن دوري المحترفين فقط، ونسعى لتحقيق الهدف الأكبر وهو الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل ".

وتابع:"نسعى لإعادة الترسانة إلى مكانته المعهودة لأنه يمتلك إمكانيات على أعلى مستوى وإمكانيات فريق يجب أن يكون في الدوري المصري الممتاز".