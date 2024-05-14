تفاصيل المعركة المشتعلة بين الأهلي وبيراميدز واتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق تفاصيل المعركة بين الأهلي وبيراميدز واتحاد الكرة، مُشيرًا إلى أن أزمة اللاعبين حسين الشحات ومحمد الشيبي هي الترس في كل ما يدور حاليًا بالوسط الكروي.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك معركة كبيرة في المكتب بين الأهلي وبيراميدز واتحاد الكرة، بيراميدز في أزمة الشيبي هو المحور والترس الذي يدور حوله كل ما ترونه".

وأضاف: "أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات لا أحد يعرف كيف يحلها، لأن التنازلات من الجانبين تنازلات غالية، في اتحاد الكرة يحاولون حل الأزمة".

وتابع: "هناك منافسة كبيرة جدًا بين الأهلي وبيراميدز هذا الموسم، ليس فقط في الملعب، بل في المكتب أيضًا، وعلى أعلى مستوى".

وأكمل: "أزمة الشيبي والشحات؟ لا يوجد شيء في كرة القدم اسمه عدم اللجوء للقضاء المدني، حتى وإن تم ذكرها في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وواصل: "من يطالب بعدم لجوء الشيبي للقضاء المدني يهدر وقته.. لا نريد أن يحصل الشحات على حكم بالحبس، هو لاعب كرة قدم وأب، ليس معنى أنه لاعب في الأهلي أنه فوق القانون".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب أيضًا أن يشعر نادي بيراميدز ومحمد الشيبي أنهما حصلا على حقهما.. أرى أن الأزمة دخلت في نطاق العند، بسبب العقوبة الهزيلة التي أصدرتها لجنة المسابقات بإيقاف الشحات مباراتين، إذا حصل الشحات على إيقاف 6 مباريات لما سلك الشيبي في هذا الأمر".