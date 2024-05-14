ليفربول يواصل رواية نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع أستون فيلا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق الكرة الأول بنادي ليفربول مسلسل نزيف النقاط بمسابقة الدوري الانجليزي للموسم الحالي بعدما تعادل بصعوبة مع أستون فيلا بثلاثة أهداف لكل فريق على أرضية ملعب “فيلا بارك” في الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف ليفربول الأول بعد خطأ من حارس مرمى أستون فيلا الذي فشل في التعامل مع كرة إيليوت لتسفر عن الهدف الأول للريدز في الدقيقة الأولى بالخطأ من مارتينيز.

وفي الدقيقة 12 سجل يوري تيليمانس هدف التعادل لـ أستون فيلا بعد تصويبة رائعة سكنت شباك أليسون.



وسجل جاكبو الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك أستون فيلا بالدقيقة 24 بعد تمريرة رائعة من جوميز.

سجل كونساه الهدف الثالث لفريق ليفربول في شباك أستون فيلا بالدقيقة 48 من المباراة ثم سجل بيلي هدف أستون فيلا الثاني في الدقيقة 84 قپل أن يسجل اللاعب ديابي الهدف الثالث والتعادل في الدقيقة 88.

