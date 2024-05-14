"بقيادة مدرب الزمالك السابق".. الشرطة يستعيد صدارة الدوري العراقي بالفوز على أمانة بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره أمانة بغداد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري العراقي.

وسجل هدفي فريق الشرطة في اللقاء كلا من، اللاعب مهند علي في الدقيقة الـ 8 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله لوكاس سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 8+90 من عمر المباراة.

وأحرز هدف أمانة بغداد الوحيد في اللقاء، اللاعب محمد جفال في الدقيقة 14+90.

وبهذا الفوز، نجح فريق الشرطة في استعادة صدارة الدوري العراقي، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 61، في صدارة جدول المسابقة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق القوة الجوية الذي لعب مباراتين أقل.

ويتولى القيادة الفنية لفريق الشرطة العراقي هذا الموسم، المدرب المصري مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ويعاونه مواطنه عمرو فتحي.

ونجح سليمان في أن يحافظ على سجله خالي من الهزائم رفقة فريق الشرطة، في 13 مباراة متتالية، في بطولتي الدوري والكأس.

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