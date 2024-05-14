لاعب أستون فيلا يهدر فرصة إحراز الهدف الثاني في مرمى ليفربول بطريقة طريفة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره أستون فيلا، في اللقاء منافسات الجولة الـ37 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، واحدة من أغرب الفرص المهدرة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وخلال المباراة أهدر دييجو كارلوس لاعب أستون فيلا، فرصة بطريقة غريبة، في الدقيقة 35 من زمن الشوط، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر كارلوس فرصة إحراز هدف التعادل لفريقه، بعد أن سدد الكرة خارج المرمى الخالي من حارسه بعد عرضية من زميله ليون بيلي، ليهدر واحدة من أغرب الفرص في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



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