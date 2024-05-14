"حمدي فتحي شارك".. الوكرة يودع الكأس أمام السد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودّع نادي الوكرة منافسات دور ربع نهائي كأس قطر بعد الخسارة مساء اليوم الإثنين بهدف نظيف أمام نظيره الوكرة.

المباراة شهدت مشاركة المحترف المصري بصفوف الوكرة حمدي فتحي أساسيًا.

وسجل فريق السد هدف اللقاء بالدقيقة 20 عن طريق لاعبه بغداد بو نجاح.

وشارك حمدي فتحي مع الوكرة خلال الموسم الجاري في 19 مباراة؛ حيث سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين خلال 1592 دقيقة لعب.

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