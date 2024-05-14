"ريمونتادا في 5 دقائق قاتلة".. أستون فيلا يفرض التعادل على ليفربول بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وأحرز ثلاثية الريدز في اللقاء كلاً من، إيميليانو مارتينيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، وكودي جاكبو في الدقيقة 23، جارل كوينساه في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وسجل ثلاثية أستون فيلا في اللقاء كلا من، يوري تيلسمناس في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وجون دروان في الدقيقتين "85، 88" من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 79 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة رقم 68 في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

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