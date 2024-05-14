بالفيديو.. هدف غريب لأستون فيلا أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل فريق أستون فيلا مع ليفربول بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين، بهدف غريب في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 88، أرسل لاعب أستون فيلا تمريرة داخل منطقة ليفربول، لترتطم بركبة جون دوران وتسكن شباك الحارس البرازيلي أليسون.

واستطاع الفيلا التعادل مع الريدز بعد التأخر بهدفين، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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