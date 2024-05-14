ملف رياضة الخليج 365.. تصريحات حسام حسن النارية.. جدل أحمد الشيخ.. والنني على خطى صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، أبرزها تصريحات حسام حسن النارية، و أحمد الشيخ يثير الجدل، وأرسنال يحرم النني من الدوري الإنجليزي حال الفوز به.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

حسام حسن: آخرنا 3 "باصات".. ومعسكر الإعداد "يودينا مركز شباب مش كأس عالم"

تحدث المدير الفني للمنتخب الأول، حسام حسن،عن خطته المقبلة مع الفراعنة للتحضير لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نعاني كروياً".. تصريحات قوية من حسام حسن قبل انطلاق معسكر منتخب مصر المقبل

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على الانتقادات التي يتعرض لها الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المنتخب يُعاني خلال الفترة الأخيرة في ظل تراجع النتائج..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حساب موثق ثم حذف ونفي".. منشور منسوب لأحمد الشيخ يثير جدلاً بشأن حسام حسن

سخر حساب شخصي موثق منسوب للاعب نادي الإسماعيلي الحالي والأهلي الأسبق، أحمد الشيخ، من تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على خطى صلاح.. أرسنال يحرم محمد النني من لقب الدوري

أصبح الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، محروم من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، حال تتويج المدفعجية بلقب البريميرليج للموسم الحالي 2023-2024..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل يلحق بنهائي الكونفدرالية؟.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا أمام نهضة بركان

تحدث رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، محمد أسامة، عن فرص لحاق نجم وسط فريقه نبيل دونجا بمباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حكم يطرد زميله الأسبق في مباراة الترسانة.. ما القصة؟

حدث مصادفة غريبة في مباراة الترسانة وديروط التي أقيمت اليوم الإثنين، في اللقاء الحاسم المؤهل للدورة الرباعية للصعود إلى الدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا