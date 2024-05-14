"قمة إنجليزية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، العديد من المباريات الهامة، في مختلف المنافسات والدوريات حول العالم.

كما تشهد منافسات الدوري المصري إقامة مباراتين، في إطار منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الاتحاد السكندري ضد سموحة.. "أون تايم سبورتس 2".. 4 عصراً.

توتنهام ضد مانشستر سيتي.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

أوساسونا ضد ريال مايوركا.. "بي إن سبورتس 3".. 8.30 مساءً.

جيرونا ضد فياريال.. "بي إن سبورتس 6".. 9 مساءً.

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.. "بي إن سبورتس 1".. 10.30 مساءً.

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