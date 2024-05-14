بعد إعلان رحيله.. مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في فرنسا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد جناح باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن موسم 2023/24.

وشارك مبابي في الدوري الفرنسي هذا الموسم في 29 مباراة مع باريس سان جيرمان، شارك خلالهم في 34 هدفا (سجل 27 هدفا، قدم 7 تمريرات حاسمة).

وقال مبابي بعد تسلم الجائزة: "الفصل القادم سيكون مثيرًا للغاية، سأكتشف أشياء جديدة، وهذا يجعلني سعيدًا جدًا".

وأضاف: "أراد والدي أن أصنع التاريخ في الدوري الفرنسي قبل الرحيل، لقد كانت رحلة طويلة وأنا سعيد للغاية للقيام بذلك".

وكان أعلن الجناح الفرنسي رحيله عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عبر حساباته الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.