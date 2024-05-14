"للمرة الثانية".. دوناروما يحصد جائزة أفضل حارس بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصد النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما، على جائزة أفضل حارس بالدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024، خلال الحفل الذي أقيم أمس الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يتوج بها الحارس الإيطالي بالجائزة، بعدما حصدها في عام 2022، خلال موسمه الأول رفقة فريق باريس سان جيرمان.

وخاض دوناروما 41 مباراة رفقة فريق باريس سان جيرمان في مختلف البطولات هذا الموسم، استقبل خلالهم 37 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة.

وانضم دوناروما إلى باريس سان جيرمان، في عام 2021 قادماً من فريق ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر.

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