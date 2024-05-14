"كنت أود أن أحطم معنويات أرسنال"... جوارديولا يوضح سبب خسارة ليفربول الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن المنافسة في الدوري الإنجليزي في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.

وقال بيب: "لقد شاهدت مباريات ليفربول ضد كريستال بالاس وضد مانشستر يونايتد".

وأضاف: "هل تعلم لماذا خسروا الدوري؟، بسبب عدد الفرص المهول التي أهدروها، ما حدث لا يصدق، لقد كانوا يهدرون الفرص والمرمى خال، هل هذا يعني أنهم فاشلون؟ لا إنهم فريق رائع ولكن لم ينتصر".

وعن منافسة أرسنال، واصل: "كنت أود أن أحطم معنويات أرسنال وأتخلص من المنافسة منذ شهر ولكن هذا لم يحدث".

وأردف: "في كرة القدم، الكل يتذكر الفريق الفائز وليس المهزوم حتى لو قدم الكثير وهذا هو الواقع والحقيقة".

وأتم جوارديولا: "لقد لعبنا ضد مدريد بشكل رائع ولكن هل هذا كاف؟، لا لأن مدريد من انتصر والآن في النهائي، الناس سيتذكرون الأبطال وليس الخاسرين".

ويلاقي السيتي نظيره كريستال بالاس اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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