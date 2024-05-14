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الزمالك يدرس توجيه دعوة إلى مجلس الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة -  أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يدرس دعوة مجلس الأهلي لحضور نهائي كأس الكونفدرالية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بعد التواصل مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك البارزين، أن علاقة الناديين في الوقت الحالي، من أفضل العلاقات وتمر بأفضل فتراتها".

وأضاف أمير هشام: "أحد الأعضاء أكد في تواصله معنا، أن الأهلي سوف يعود من تونس قبل نهائي الكونفدرالية بساعات، وهناك دراسة بالفعل لإمكانية دعوة مجلس الأحمر للتواجد".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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