اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباريات الاهلي والزمالك في كأس مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تأجيل مباريات ناديي الاهلي والزمالك في بطولة كأس مصر، بسبب معسكر المنتخب الوطني.

حيث يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال عضو اتحاد الكرة في تصريحات صحفية، هناك مقترح بشأن تأجيل مباريات الاهلي والزمالك في دور الـ32 من كأس مصر، بعد إرسال الاهلي شكوى رسمية بإنه لن يخوض مواجهة الألمونيوم بدون اللاعبين الدوليين بسبب انضمامهم لمعكسر منتخب مصر.

وتابع، أن أيضًا هناك بعض الصعوبات في تأجيل دور الـ32 بسبب الفرق التي ستلعب أمام الاهلي والزمالك وهم الألمونيوم وبروكسي، حيث تواصل تلك الفرق التدريبات من اجل خوض هذا الدور فقط حيث انتهى الموسم بالنسبة لهم.

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وواصل، أن اتحاد الكرة استقر على عدم تأجيل مباريات الدور الـ32 من كأس مصر وستقام في مواعيدها التي تم الإعلان عنها منذ أيام.

وأختتم حديثه، أن هناك بند يسرى على الجميع، وهو خوض الفرق لمباريات دور الـ32 من كأس مصر بدون الدوليين بسبب معسكر منتخب مصر استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.