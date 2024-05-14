"نصف مليون ريال لكل لاعب".. مكافآت مُغرية للاعبي الهلال بعد التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن قيمة المكافآت التي حددتها إدارة نادي الهلال للاعبي فريق كرة القدم بها بعد حسم لقب النسخة الجارية من بطولة الدوري السعودي.

ونجح فريق الهلال في حسم لقب الدوري السعودي قبل 3 جولات من عمر المسابقة بعدما وصل للنقطة 89 في الصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه.

وذكرت مصادر صحيفة الرياضية السعودية اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الهلال قد حددت مكافآة نصف مليون ريال لكل لاعب بالفريق بعد تحقيق اللقب.

ليس هذا فحسب بل أوضحت الصحيفة ذاتها أن هناك مبلغ إضافي للاعبين المشاركين في نصف مباريات الفريق في الدوريب الموسم الجاري وأكثر، استنادًا على اللائحة الخاصة بالمكافآت، والتي تم التوقيع عليها في عقد كل لاعب.

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