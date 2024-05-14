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تقرير: الهلال يحسم موقفه من استمرار جيسوس بعد موسمه التاريخي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن مصير المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال جيسوس بعد الموسم التاريخي الذي قدّمه مع الفريق 2023/2024.

وذكر تقرير نشرته صحيفة اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الهلال قد اتفقت مع المدرب على تمديد التعاقد لمدة موسمين على أن يكون التوقيع خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر، بحسب التقرير ذاته، أن يحضر لويس ميجيل هنريكي، محامي مدرب الهلال إلى ؛ للتفاوض بشكل رسمي حول مستقبله.

ونجح فريق الهلال في حسم لقب الدوري السعودي قبل 3 جولات من عمر المسابقة بعدما وصل للنقطة 89 في الصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه دون أن يلتقى هزيمة واحدة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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