ما قدمه حمدى فتحى مع الوكرة القطري قبل الخروج من كأس أمير قطر

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، المشاركة في تشكيل فريقه الأساسي ولم يخرج طوال الـ 90 دقيقة، في المباراة التي أقيمت بين فريقه ونظيره السد وانتهت بفوز الأخير ضمن منافسات بطولة كأس أمير قطر.

وتأهل الوكرة لهذا الدور بعدما انتصر على فريق معيذر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، أما فريق السد فصعد بعدما انتصر على المرخية بنتيجة 3-2.

و لعب حمدي فتحي مع الوكرة في الموسم الحالي، 20 مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالهم 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 1622 دقيقة.

وانتقل صاحب الـ 29 عاما إلى الوكرة القطري في بداية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي. وتبلغ قيمة الصفقة ككل 3 مليون و250 ألف دولار، بعد الموافقة على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على رحيل اللاعب إلى قطر.

وتأهل لنصف النهائي أيضًا بعيدًا عن فريق السد، فريق الدحيل الذي انتصر على نظيره العربي بنتيجة ثلاثة اهداف لهدفين، ومن المقر أن يتحدد طرفي الدور نصف النهائي بعد مباراتي الغد التي ستجمع بين أم صلال مع الغرافة، وقطر امام الريان.



وغادر فريق الوكرة بطولة كأس أمير قطر من الدور ربع النهائي، بعدما تلقى هزيمة مساء اليوم الإثنين، أمام مواطنه فريق السد، بهدف دون رد.



والتقى الوكرة مع السد مساء اليوم الإثنين، على ملعب الوكرة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمير قطر.

وسجل الجزائري بغداد بو نجاح الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 20، بعدما استلم كرة عرضية من الجبهة اليسرى ومن ثم سددها في الشباك، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الـ93 وبعد العودة لتقنية الفيديو ألغاه حكم المباراة.