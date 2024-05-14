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لاعب تونس : إمام عاشور ومعلول نقطة فارقة في قوام الأهلي الأساسي

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد السليتي نجم منتخب تونس والنجم الساحلي السابق، عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، يوم السبت المقبل.

وقال السليتي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "شرف كبير للكرة العربية بأكملها بتواجد فريقين عريقين مثل الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "هناك نواقص في الأهلي والترجي في الوقت الحالي، فالأهلي يفتقد للاعب مميز في مركز المهاجم الصريح، والترجي لديه غيابات ولكنه بدأ في استعادة الروح والمنظومة".

وأتم: "الفرق العربية بأكملها لا تملك لاعبان مثل إمام عاشور وعلي معلول، والأهلي محظوظ بهما".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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