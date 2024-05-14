"حساب موثق ثم حذف ونفي".. منشور منسوب لأحمد الشيخ يثير جدلاً بشأن حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سخر حساب شخصي موثق منسوب للاعب نادي الإسماعيلي الحالي والأهلي الأسبق، أحمد الشيخ، من تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر.

وأعاد الحساب نشر منشور لتصريحات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، اليوم الإثنين، جاء"لا يوجد لاعب في الدوري يستحق الانضمام لمنتخب مصر"، مُذيلاً إياه بتعليق"والله ولا مدرب زيك (رمز تعبيري يضحك)".

وهو الأمر الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم حذف المنشور من الحساب الشخصي الموثق.

وأعقب ذلك توضيحاً عبر صفحة رسمية موثقة عبر المنصة ذاتها جاء:"السلام عليكم، دى الصفحة الوحيدة ليا على الفيسبوك، جزاكم الله خير".

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