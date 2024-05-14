"لاعبين مميزين وآخرنا 3 باصات".. تناقض تصريحات حسام حسن قبل وبعد تولي تدريب المنتخب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على وجود العديد من المشكلات التي يعاني منها المنتخب المصري، مشيراً إلى ضعف المستوى الفني للدوري المصري وللعديد من اللاعبين المصريين.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال جلسة عقدها مع الصحفيين اليوم الإثنين: " نتائجنا الأخيرة في مختلف البطولات دليل على معاناتنا وأريد أن أؤكد أن خريطة الكرة الأفريقية تغيّرت والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، أنا متحفظ للغاية على تهيئة الرأي العام أننا تأهلنا لكأس العالم".

وأضاف: "الدوري المصري، والكرة التي تلعب لا تفرز اللاعبين المطلوبين، وآخرنا 3 باصات والكرة بتتقطع نحن نعاني".

وأعادت تصريحات حسام حسن اليوم الإثنين في المؤتمر الصحفي، إلى الأذهان ما قاله من قبل أثناء خوض المنتخب المصري منافسات بطولة كأس العرب، خلال فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية للمنتخب الوطني، عن امتلاك المنتخب للاعبين مميزين وأصحاب جودة عالية.

وأشار حسام حسن في تصريحات سابقة له خلال برنامج "اللعيب" الذي ينقل عبر قناة "إم بي سي مصر": "أن المنتخب المصري يمتلك قوام كبير ومميز من اللاعبين".

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