شوبير يكشف أسماء المحترفين بمعسكر منتخب مصر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة فيما يتعلق بأسماء اللاعبين المحترفين بمعسكر منتخب مصر المقبل، والذي يستعد من خلاله الفراعنة لاستكمال مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم أن أزمة محمد صلاح في طريقها للحل وتشهد انفراجة كبيرة بالوقت الحالي، وذلك وفقًا لما جاء على لسان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأكد شوبير أن صلاح يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة، كما أن مصطفى محمد ليس لديه أي مشاكل وبشكل كبير الثنائي موجود في معسكر الفراعنة المقبل.

وأضاف أن تريزيجية لم يشارك في أخر مباراة لفريقه، ولكن من المنتظر لحاقه بمباراتي منتخب مصر المقبلتين في التصفيات، كما أن عمر مرموش يعاني من إصابة ومن المقرر خضوعه لعملية وسيغيب عن المنتخب.

وتابع: " حمدي فتحي جاهز ولا توجد أي مشكلة تمنعه من المشاركة مع المنتخب، بينما أحمد حجازي ترددت أنباء عن تبليغه بخروجه من حسابات الاتحاد، كما ترددت أنباء عن إصابه، ولكن لا توجد معلومات صريحة، ولا يوجد حتى الآن ما يمنع تواجده بالفراعنة ".

واختتم شوبير مؤكدًا على غياب النني عن صفوف الفراعنة في الفترة الحالية وفقًا لوجهة النظر الفنية للمدرب حسام حسن، كما يبتعد كوكا وسام مرسى عن منتخب الفراعنة لوجهة النظر الفنية للمدرب أيضًا.