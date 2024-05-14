اتحاد جدة يتفق مع جاياردو على فسخ التعاقد

ياسر رشاد - القاهرة - اتفق نادي الاتحاد السعودي، مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو على فسخ التعاقد بينهما بعد تراجع النتائج.

وخاض الأرجنتيني مارسيلو جاياردو 30 مباراة مع نادي الاتحاد السعودي، خسر منها 13 مباراة.

وكان نادي الاتحاد السعودي، تعاقد مع مارسيلو جاياردو في نوفمبر الماضي خلفا للبرتغالي نونو سانتو، حتى صيف 2025.

وكشفت الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو”، عبر منصة “إكس”، فإن الأمور انتهت بينن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والاتحاد السعودي، مضيفا أن المدرب على وشك فسخ عقده مع العميد.

أضاف أن الأمور الوحيد المتبقي هو الاتفاق على الرحيل في نهاية الموسم الجاري أو حاليا، لكن مارسيلو جاياردو سوف يفسخ عقده مع الاتحاد.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة بعد مرور 31 جولة، ويستعد الاتحاد، لمواجهة الخليج الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.