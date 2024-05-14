موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

يستأنف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان مصطفى شلبي قد غاب عن مباراة الذهاب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والتي انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي لعبت في المغرب أول أمس.

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يوم 19 مايو الجاري.

وغاب مصطفى شلبي عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الضامة، حيث ما زال اللاعب يجري التدريبات التأهيلية تمهيدًا لعودته من الإصابة.

وتضاءلت فرص مصطفى شلبي في اللحاق بمباراة الزمالك القادمة ضد نهضة بركان المغربي المقبلة، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويكفي الأبيض تحقيق الفوز بهدف نظيف من أجل حسم لقب الكونفيدرالية الإفريقية، استنادًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين.

وسبق لنادي الزمالك تحقيق لقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019، كانت على حساب نهضة بركان المغربي.