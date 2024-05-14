كولر يجهز مفاجأة لـ أفشة في مباراة الاهلي والترجي التونسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تجهيز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي مفاجأة لمحمد مجدي أفشة في مباراة الأحمر القادمة ضد الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الاهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس، فيما تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كولر ينوي الاعتماد على محمد مجدي أفشة في مباراة الترجي التونسي القادمة، ففرص أفشة كبيرة في التواجد في الشوط الثاني من المباراة”.

وأضاف: “أفشة يتم تجهيزه بقوة للمشاركة في مباراة الترجي التونسي القادمة، واللاعب سيكون له دور في مبارتي نهائي دوري أبطال إفريقيا عكس الفترة الماضية التي شهدت ابتعاده بعض الشيء”.

واختتم: “الثنائي أكرم توفيق وإمام عاشور حجزا مكانهما في التشكيل الأساسي للنادي الاهلي لمباراة الترجي التونسي ويتبقى اسم ثالث سيتواجد في وسط الملعب معهما”.